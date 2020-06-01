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Беспорядки в США 12 минут назад

1 июня 202010:59 Валентин Богданов

Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах

Десятки протестующих устроили погромы в центре Вашингтона. Неподалеку от Белого дома группа преступников разграбила ювелирный салон. Атаке подверглись также местный ресторан. Нападение связывают с демонстрациями против действий полиции после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Более 40 американских городов ввели комендантский час.

Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота. Охраняют его лучше чем Белый дом. В кольце обороны и полицейские и национальные гвардейцы. Есть и бронетехника (явно списанная из Пентагона и видавшая виды где-нибудь в Афганистане или Ираке). Но до боевых действий на лужайке напротив не дошло. Выстрел заряда со слезоточивым газом был единственным.

 

В мирное русло митинг вернулся ненадолго. Пожилой мужчина, проходивший мимо, посмел высказать мнение, что не только жизни черных имеют значения. Старика прогнали.

- Жгите свои дома, жгите в своих районах!

Недоволен действиями протестующих, считает полиция Миннеаполиса, был и водитель грузовика: на полном ходу он влетел в толпу маршировавшую по мосту через Миссисипи. Лишь чудом никого не задавили.

От суда Линча мужчину спасли полицейские и сами протестующие, отбившие его от тех, кто был настроен более радикально. В итоге опять стычки, слезоточивый газ, аресты. В группе сочувствующих тем, на кого надели пластиковые наручники, и эта молодая девушка.

"Жизнь черных людей нельзя переделать. Они уже мертвые. И они постоянно в них стреляют. Я очень рада, что в СССР не было расизма, а тут в Америке есть расизм", — говорит Сайкал Канедова.

Подобным образом сейчас рассуждают участники протестов по всей стране. Комендантский час введен уже в 40 американских городах. Иначе справится с мародерством не получается. В Чикаго громят дорогие бутики на Мичиган авеню. В Нью-Джерси чернокожий молодой человек пытался сесть в автобус прямо с украденным банкоматом. Стычки на Манхэттене. В руках полиции пластиковые щиты и дубинки. Пишут, что среди арестованных была даже дочь нью-йоркского мэра Ди Блазио Киара. Ее, правда, быстро отпустили.

Снова жарко в Вашингтоне. Подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна в парке Лафайет всего в двух кварталах от Белого дома. Стало известно, что накануне, когда протест бушевал прямо под стенами резиденции президента США, Дональда Трампа, его жену Меланью и сына Бэррона примерно на час увели в бункер. Вернулся оттуда Трамп с готовым решением по поводу того, кто должен ответить за хаос и беспорядки. "Соединенные Штаты Америки внесут движение ANTIFA в список террористических организаций", — заявил Трамп. 

В политику уже втянули и семью погибшего Джорджа Флойда. Их активно обхаживает Джо Байден, для которого от голосов чернокожих многое зависит на выборах. Это приносит плоды.

При этом на кадрах нового видео с камеры наблюдения установленной на забегаловке, в которой Джордж Флойд расплатился фальшивой двадцаткой, видно, что он активно сопротивлялся патрульным сидя на заднем сиденьи их внедорожника. Оправдывает ли это Дерека Шовена - вопрос спорный. Решать суду, но там бывший офицер полиция Миннеаполиса появится в лучшем случае через неделю. Его первую встречу с правосудием перенесли из-за продолжающихся протестов.

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