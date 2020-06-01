Пермский аэропорт возобновляет круглосуточную работу. Об этом ГТРК "Пермь" сообщил пресс-секретарь АО "Международный аэропорт "Пермь" Евгений Кузнецов. "Большое Савино" вернется к докарантинному режиму сегодня с 20 часов.

Безусловно, все пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты и на территории аэровокзала, и на борту. К полету допустят только после измерения температуры. Для регистрации необходимо прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета.

Как известно, в этом месяце авиакомпания "Победа" возобновит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу. "Nordwind" приступит к выполнению рейсов в Симферополь, "Азимут" — в Минеральные воды. Следить за актуальной информацией пассажирам советуют на официальном сайте международного аэропорта "Пермь".

Из-за эпидемии коронавируса пермский международный аэропорт изменил режим работы с 10 апреля: вместо круглосуточного — с 8 до 20 часов. Были приняты ограничения в международном авиасообщении и сокращены внутренние рейсы, что повлияло на пассажиропоток.