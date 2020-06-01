В Израиле арестовали торговцев россиянками и украинками

В Израиле арестованы восемь членов преступной группировки, который несколько лет занимались вербовкой женщин из России, Украины и некоторых других стран бывшего СССР.

Как сообщил официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман, им предлагалась работа массажистками, а когда девушки приезжали в Израиль, то попадали на секретные квартиры, где оказывали сексуальные услуги.

Преступной группировкой руководила известная в спортивном мире Израиля 50-летняя женщина, имя которой пока не разглашаются.

По данным следствия, в нее также входил муж подозреваемой и люди, чья деятельность была связана с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Женщин вербовали через рекламу на русскоязычных интернет-ресурсах, не сообщая о той "работе", которой им предстояло заниматься на самом деле маскируя реальную суть работы, которой им предстояло заниматься.

Восемь подозреваемых 1 июня будут доставлены в мировой суд Тель-Авива для продления ареста, передает РИА Новости.

Пять гражданок России и Украины, признанных пострадавшими, находятся в безопасном месте. Как жертвам сексуальных преступлений им предоставляется помощь.

При этом реальное число пострадавших от действий торговцев людьми, как сказал представитель полиции Израиля, может быть больше.