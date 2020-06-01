Экс-советник по национальной безопасности США нашла в беспорядках российский след

Бывший советник по национальной безопасности США Сьюзан Райс увидела российский след в американских беспорядках. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, вероятно, что участников демонстраций подстрекают некие российские тролли. Каких-либо доказательств Райс не привела. Выводы, как она призналась, сделаны исключительно из личного опыта, передает "Россия 24".

"Основываясь на своем опыте, а я сейчас не читаю данные разведки, могу сказать, что это также прямо из российской методички. Их цель — не просто опозорить Соединенные Штаты. Их цель — разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом. Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей, — заявила Райс. - Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме".

Беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. Один из полицейских повалил его и наступил его коленом на шею. Флойд несколько раз говорил, что не может дышать, а потом затих. Позже он умер в реанимации. Из-за беспорядков и погромов уже в 40 городах введен комендантский час.