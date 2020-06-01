Жителей Курганской области порадовали смягчением ограничений

С 1 июня на территории Курганской области вводится целый ряд послаблений в режиме всеобщей самоизоляции, связанном с распространением коронавирусной инфекции. Об этом накануне рассказали в региональном оперативном штабе, передает ГТРК "Курган".

Теперь, для того, чтобы выйти на улицу, жителям не понадобится отправлять СМС. Гулять и заниматься спортом можно без ограничений по времени. По рекомендации Роспотребнадзора необходимо помнить о соблюдении полутораметровой дистанции. В общественных местах следует надевать маску, а в автобусах — и перчатки.

Жителям старше 65 лет, а также имеющим серьезные хронические заболевания, рекомендуется по-прежнему оставаться дома. Правда, разрешено выехать на дачные участки. Как и раньше, на двухнедельный карантин отправят всех, кто вернулся из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Мурманской областей. Самоизоляцию обязаны соблюдать контактировавшие с заболевшими COVID-19.

Напоминаем, въехать в регион можно только зарегистрированным на территории Курганской области либо приехавшим на лечение или похороны.

По данным оперштаба, за выходные в области заболели еще 27 человек. В основном, все случаи завозные. Выписан 21 пациент. За весь период эпидемии 245 человек заболели COVID-19, 115 выздоровели.