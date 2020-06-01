В Иркутске пройдет предварительное слушание по делу экс-министра лесного комплекса

В Иркутске состоится предварительное слушание по делу бывшего министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды. Чиновник обвиняется сразу по двум статьям УК РФ - в пособничестве незаконной рубке леса и нарушения режима особо охраняемых объектов, сообщает ГТРК "Иркутск".



По информации СК, чиновники и должностные лица Центра защиты леса, Казачинско-Ленского лесхоза и службы по охране и использованию животного мира Иркутской области незаконно согласовали проведение сплошной санитарной рубки деревьев на особо охраняемой территории государственного заказника "Туколонь". Ущерб лесному фонду составил порядка 740 млн рублей.