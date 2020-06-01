1 июня 202011:28

Криминалисты центрального аппарата СКР участвуют в поисках пропавшей в Крыму девочки

Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Криминалисты центрального аппарата СКР примут участие в поисках пропавшей в Крыму девочки. Они уже направлены к месту происшествия по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Как напоминает служба информации "Вести.Севастополь", ЧП произошло накануне в Ленинском районе. Шестилетняя Карина Л. вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Когда взрослые были заняты распитием спиртных напитков, девочка исчезла. В поисках ребенка задействованы полицейские. криминалисты, волонтеры. В район Северо-Крымского канала рядом с поселком Ленино направлены также водолазы специального морского отряда Керчи и кинологи МВД по Республике Крым, всего 55 человек. Используется 15 единиц спецтехники, рассказали в ГУ МЧС по Крыму.

Главным следственным управлением СКР по Республике Крым и Севастополю уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Александр Бастрыкин пообещал предпринять все меры для скорейшего поиска ребенка.

Текст: ГТРК "Севастополь"

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