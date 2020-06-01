В Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс об особенностях удаленной работы

За время самоизоляции многие россияне смогли оценить преимущества работы в удаленном режиме. Смогут ли штатные сотрудники и дальше работать из дома на законных основаниях? Об этом в эфире канала "Россия 24" рассказал член комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По словам Исаева, с точки зрения законодательства работать в дистанционном режиме можно не только в период самоизоляции.

"В трудовом кодексе есть глава 49.1, которая как раз посвящена удаленной работе", – напомнил депутат.

Однако, по его словам, эта глава "пока работает не очень эффективно": из 67 миллионов занятых только 30 тысяч человек работает на удаленке.

"Мы решили с учетом новых обстоятельств подготовить изменение главы, внести туда дополнение, например такое, как временный перевод на удаленную работу – сейчас с этим многие столкнулись, – рассказал Исаев. – Или частичный перевод на удаленную работу, когда несколько дней человек работает в офисе или на производстве, а несколько дней может работать удаленно".

По мнению депутата, это может коснуться представителей таких профессий, как программисты, бухгалтеры, консультанты, редакторы.

Сейчас у многих, кто работает в удаленном режиме, график работы растягивается на 24 часа в сутки: побеспокоить с рабочими вопросами могут когда угодно.

"Это тоже очень важный момент, поэтому мы записали, что работник должен иметь право быть оффлайн, то есть должно быть личное время работника, в течение которого работодатель не имеет право его тревожить", – сказал Исаев.

При этом, по его словам, должен быть установлен и график работы – время, в которое сотрудник должен быть онлайн и знать, что руководство может с ним связаться.

Исаев добавил, что привлечение удаленного сотрудника к работе во внеурочное время должно и оплачиваться соответствующим образом – как сверхурочная работа.

"Нам бы хотелось в первом чтении принять этот законопроект уже в весеннюю сессию", – добавил депутат.

В связи с распространением коронавируса и соответствующими ограничениями примерно шестая часть россиян перешла на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Речь идет о 16 процентах респондентов, большинство из которых – специалисты с высшим образованием.