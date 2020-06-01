Российские семьи начали получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет, в которых средний доход на человека не превышает прожиточного минимума, начали с 1 июня получать выплаты на детей. Правительство выделило на эти цели 105 миллиардов руб.

В частности, в Хабаровском крае за неделю подано 8,5 тысячи заявлений на ежемесячные выплаты, многие семьи уже начали получать деньги. Пособие получат 11,5 тысячи семей, в которых живут более 20 тысяч детей. Размер выплаты составляет 7590,5 руб.

В Якутии, где установлены два размера выплат в зависимости от района, поступила 21 тысяча заявлений от семей. Размер выплаты на одного ребенка составит в первой зоне (северные и арктические районы) 10274 руб., во второй зоне (все остальные районы) — 8651 руб.

В Амурской области размер выплаты составляет 6363,5 руб. В Сахалинской области почти 3 тысячи семей обратились за получением выплаты, размер ежемесячной помощи составляет 8054 руб.

В Москве и других регионах семьи также начали получать выплаты, средний размер пособия составляет 5 тысяч руб. на ребенка.

В свою очередь Госдума приняла закон, который с 1 июля увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми в возрасте до полутора лет для неработающих граждан с 3375 руб. до 6752 руб. в месяц.

Кроме того, с 1 июня семьи с детьми начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч руб. на ребенка в возрасте от трех до 16 лет, порядок выплат размещен на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).