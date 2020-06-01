Взрыв в офисе эквадорского телеканала сняли на видео

Момент взрыва в редакции частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сняла камера наблюдения. Сотрудники редакции полагают, что это месть за репортажи о коррупционных схемах при закупке средств защиты для врачей в разгар пандемии COVID-19.

Судя по кадрам, около 05:30 утра 31 мая неизвестные подбросили ко входу в штаб-квартиру одного из самых влиятельных телеканалов страны по меньшей мере пару взрывных устройств. Одно из них не сработало, второе повредило вход в здание. В результате ЧП никто не пострадал.

Представители Teleamazonas трактовали произошедшее как угрозу в ответ на вышедшие в эфир репортажи о коррупционных схемах при закупке в США продуктов питания, медикаментов и спецкостюмов для врачей, работающих с зараженными коронавирусом. Таковых в небольшой стране насчитывается более 39 тысяч, из них почти 3,4 тысячи скончались.

В заявлении канал подчеркивается его приверженность свободе слова и эквадорскому обществу, которое пожирает коррупция.