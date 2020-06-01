Вячеслав Малафеев ушел из "Зенита" в бизнес

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о своих планах. В воскресенье Малафеев объявил о своем уходе с поста заместителя спортивного директора клуба.

"Почему я решил уйти из "Зенита? Это было не только мое желание, но и клуба. И мы нашли точки соприкосновения. После ухода из "Зенита" я продолжу деятельность в рамках своих бизнес-процессов. Это и компания М16, недвижимость, и горнолыжный клуб", — приводит слова Малафеева "Спорт сегодня".

Вячеслав Малафеев отыграл в воротах "Зенита" 16 лет. В составе "сине-бело-голубых" Вячеслав четыре раза выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.