Facebook судится за бренд VR-шлемов с российской компанией

Отстоять свои права на товарный знак Oculus попытается американский IT-гигант Facebook в российском суде. Как пишет "Коммерсант", бренд VR-устройств корпорации Марка Цукерберга был зарегистрирован неизвестной российской компанией еще в 2016-м году.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, "дочка" американской корпорации Facebook Technologies LLC в апреле обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к зарегистрированному в Санкт-Петербурге ООО "Эко". Требование - прекратить правовую охрану товарного знака Oculus. Суд начнет рассматривать претензию 15 июня.

ООО "Эко" существует с 2008-го года и в прошлом поддерживало на своем домене онлайе-магазин товаров для дома и косметики. Заявку на регистрацию прав на товарный знак "Окулюс"/Oculus компания направила в 2015-м, а в 2016-м права эти были зарегистрированы сроком на 10 лет для нескольких видов деятельности, в том числе для сетевых видеоигр.

Facebook успел зарегистрировать права на товарные знаки со словом Oculus в России в некоторых других классах. Основанная Палмером Лаки компания Oculus стала первым заметным стартапом в области VR, ориентированным на потребителей, в первую очередь - геймеров. Корпорация Марка Цукерберга купила ее в 2014-м году и с тех пор регулярно выпускает новые устройства, а также разрабатывает сервисы для них.

Как заявил изданию старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин, скорее всего, иск будет удовлетворен. Этого не произойдет, только если российская компания представит доказательства использования товарного знака "по назначению" за последние три года, а Facebook не сможет подтвердить добросовестную заинтересованность в его использовании.

Не исключено, что в Facebook рассматривают возможность официального вывода устройств Oculus на российский рынок и решили заранее подстраховаться, чтобы избежать крупномасштабных судебных разбирательств.

В прошлом году с аналогичной в чем-то ситуацией столкнулась и Apple. Когда название AirTag для беспроводной радиометки (пока официально не анонсированной) уже было выбрано, оказалось, что товарный знак AIRTAG занят российской компанией ISBC. Причем она с 2014-го года выпускала под ним именно радиометки, так что судиться было бы бесполезно - американцам пришлось договариваться о покупке. Официально о сделке не сообщалось, но осенью 2019-го ISBC заявила о ребрендинге своей продукции "в связи с международной сделкой".