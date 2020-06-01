Английские клубы выступают за внесение изменений в регламент

Сразу десять клубов английской премьер-лиги выступают за внесение изменений в регламент, а именно за отмену вылета в Чемпионшип. Эта мера временная и может быть введена, если сезон не будет доигран.

Три команды, занимающие в итоговой таблице места с 18 по 20, должны покинуть премьер-лигу. Чемпионат должен возобновиться 17 июня. Но если последует вторая волна пандемии коронавируса, то первенство не будет доиграно. В таком случае элиту должны покинуть три слабейшие на этот момент команды лиги. На данный момент это "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич".

Сразу десять клубов считают, что если сезон не будет доигран, то стоит сохранить прописку всем клубам. В этом случае придется расширить премьер-лигу до 22 клубов.