Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Согласно документу, подписанному главой ведомства Анной Поповой, столики для посетителей должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а на входе размещены дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.

Сотрудники заведений перед началом работы должны опрашиваться на предмет самочувствия и контактов с заболевшими родственниками. Во время работы они обязаны все время находиться в масках.

Кроме того, повышены требования к посуде — она должна быть без сколов и трещин. Мыть столовые приборы и посуду рекомендуется с использованием дезинфицирующих средств, либо необходимо будет использовать одноразовую пластиковую посуду.

По словам владельца холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука, при подготовке данных рекомендаций Роспотребнадзор учел пожелания со стороны бизнеса. В частности, было решено отказаться от идеи устанавливать прозрачные барьеры между посетителями.

"Эти рекомендации — совместный проект предпринимательского сообщества и Роспотребнадзора. Это такой первый опыт, когда мы услышали друг друга", — сообщил он "Интерфаксу".

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов отметил, что это "абсолютно выполнимый" документ, которого очень ждали в регионах.

Открыться рестораны и кафе смогут, когда разрешат региональные власти.