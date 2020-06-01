ЦБ вновь перенес продажу первого санируемого банка

Банк России объявил о переносе торгов по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы — первого из санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

АТБ выставлялся на на открытый аукцион 14 марта 2019 года, но торги не состоялись. Банк России с 1 апреля 2020 года повторно начал прием заявок для участие в торгах. Прием заявок прошел с 1 по 15 апреля.

Регулятор получил 4 заявки на покупку 100% акций банка, но потенциальные покупатели выразили неуверенность "в целесообразности приобретения акций банка", сообщается в пресс-релизе ЦБ. Претенденты не смогли оценить сейчас влияние пандемии COVID-19 на покупку банка. В будущем планируется расширить участников торгов и "получение адекватной цены за реализуемые акции", заявили в ЦБ.

Новые сроки торгов будут объявлены после подведения итогов банка за текущий год и стабилизации ситуации.

Банк России подстроит механизм продажи санированных банков при необходимости, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в мае прошлого года. "У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским банком. Мы видим, что нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи, потому что сейчас единственная возможная процедура — открытый аукцион", — поясняла Набиуллина.

ЦБ РФ стал владельцем обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих более 99,99% уставного капитала АТБ, в рамках финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).



АТБ с апреля 2018 года санировался, а 14 марта 2019 года был выставлен на аукцион. Продать банк не удалось, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. К аукциону были допущены "Совкомбанк" и "Московский кредитный банк". Стартовая цена аукциона составляла 9,857 миллиарда руб. Банк планировалось продать на голландском аукционе, с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение, в случае если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников.



В мае 2017 года был принят закон о Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), создаваемом за счет средств Банка России для санации банков. Такая схема санации предусматривает оздоровление и урегулирование долгов санируемых банков, докапитализацию за счет средств ЦБ. После оздоровления банков ЦБ становится их собственником и намерен продавать их на открытых аукционах.



Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "ФК Открытие" — в августе 2017 года. Затем ФКБС начал санацию других крупных банков — "Бинбанка", "Промсвязьбанка", банка "Траст". Фонд занялся оздоровлением и "Рост-банка", банка "Советский" и "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ).



