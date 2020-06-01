Доктор Мясников объяснил, с чем может быть связан "волосопад"

В эфире телеканала "Россия 1" одна из телезрительниц, у которой наблюдаются сбои в эндокринной системе, задала доктору Александру Мясникову вопрос о причине сильного "волосопада".

Женщина рассказала, что "волосы полезли безумно сильно" после того, как ей прописали "Л-Тироксин" в дозе 75 миллиграмм. Пациентка, заметив, что у нее стали сильно выпадать волосы, сама стала принимать по половине дозы, и тогда проблема, по ее словам, уменьшилась, но не решилась до конца.

Комментируя эту ситуацию, эксперт посоветовал проверить ферритин в крови.

"Потому что может быть проблема не в щитовидной железе. Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом", — ответил доктор Мясников.

"Может, быть вам надо просто пополнить запасы железа — и все пройдет", — добавил известный врач и телеведущий.