Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Государственным трейдерам Cofco и Sinograin было дано указание приостановить закупки, сказал один из собеседников агентства. По словам одного из источников, китайские покупатели также отменили неопределенное количество заказов на американскую свинину. Частные компании не получали распоряжения о прекращении импорта, уточнил один из источников.

Если сообщения подтвердятся, это поставит под угрозу реализацию торгового соглашения первой фазы, которое Вашингтон и Пекин подписали 15 января. В рамках сделки Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.

Пандемия COVID-19 обострила напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Ситуацию усугубляют противоречия из-за политики Пекина в отношении Гонконга. США считают, что действия Китая подрывают автономию специального административного района.