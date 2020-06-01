КТР: в России насчитывают не 2 миллиона, а 8 миллионов безработных

Действительное количество безработных россиян в четыре раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.

Очевидно, что названное Минтрудом количество безработных (2,09 миллиона человек) не дает понимания изменений на рынке труда, отметил Кравченко в интервью "Интерфаксу". В России насчитывают 8 миллионов безработных граждан, и тенденция к росту безработицы сохраняется, подчеркнул Кравченко.

У граждан, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, появилась мотивация для получения статуса безработного. Власти увеличили размер пособия по безработице и упростили порядок приобретения статуса безработного.

КТР — одно из крупнейших российских профсоюзных объединений, в организациях состоят более 2 миллиона человек.