Жена Павла Погребняка ждет визита полиции

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария сообщила, что ее семью должны навестить сотрудники полиции. Ранее бывший футболист сборной России, а потом и его семья заболели коронавирусной инфекцией.

"Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в социальный мониторинг, к нам приезжают врачи и фотографируют нас, сегодня мне позвонили из полиции! Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор. После таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни", — написала Мария Погребняк на своей странице в социальной сети.

Сам Павел Погребняк находится в больнице с воспалением легких. 36-летний футболист идет на поправку. Мария с детьми проходят лечение в домашних условиях. Ранее жена нападающего выкрасила волосы в розовый цвет себе и трем сыновьям.