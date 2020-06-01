Прокуратура проверит семью девочки, пропавшей в Крыму. В ходе проверки специалисты хотят выяснить, насколько ответственно ее родные занимались воспитанием ребенка, обеспечивали уход и заботу.

Как напоминает служба информации "Вести.Севастополь", Карина Л. пропала вечером 31 мая в Ленинском районе. Вместе с отцом и его друзьями она поехала на рыбалку. Выпивавшие мужчины не заметили ее исчезновения. О пропаже ребенка в полицию обратилась бабушка девочки.

Поиски шестилетней девочки ведутся на суше и в воде. Всего в них участвуют 103 человека. Водолазные группы осматривают дно Северо-Крымского канала около поселка Ленино. Прокурор республики Олег Камшилов находится на месте происшествия. Расследование — под личным контролем главы Следственного комитета страны Александра Бастрыкина. По его распоряжению в Крым отправились криминалисты из центрального аппарата СКР в Москве.