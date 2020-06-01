На свадьбе Сафонова с Сашей Савельевой Матвиенко выступил в роли монаха-киллера

В эфире телеканала "Россия 1" Кирилл Сафонов, широкую известность которому принес сериал "Татьянин день", рассказал о первой встрече с участницей группы "Фабрика" Сашей Савельевой.

Актер вспоминает, что, посмотрев ей в глаза, сразу понял: "Это мой человек". А вот она на следующий день после знакомства вспомнить его не смогла.

Интересно, что эта встреча произошла в караоке, и оба, несмотря на то, что уже были известны широкой публике, друг друга не узнали.

А потом произошла встреча у общих знакомых, и вскоре Сафонов, у которого уже был первый распавшийся брак, подраставшая дочь и годы одиночества после развода, сделал Саше предложение, а благословения просил у ее родителей в маленькой церкви в Строгине — у иконы Кирилла и Мефодия.

Со дня свадьбы Кирилла и Саши прошло уже 10 лет. Правда, церемония регистрации брака в усадьбе Царицыно была закрытой, и очень немногие поклонники звезд знали о том, что они соединили свои судьбы.

Только через пять лет Сафонов и Савельева сыграли веселую и театрализованную свадьбу. Причем, "пастором" на ней, рассказывает Кирилл, был Игорь Матвиенко, который был в черном монашеском одеянии, черных круглых очках и очень напоминал Леона-киллера.

Многие поклонники Саши и поклонницы Кирилла были тогда немало удивлены новостью об их свадьбе, но еще больше удивило решение Сафронова уйти на год "в декретный отпуск" после рождения сына.

Кем был отец Сафонова, и успех в какой сфере пришел к его маме в Израиле? Почему расстроился первый брак актера, и что стало с его бывшей женой?

Общается ли он со старшей дочерью и благодаря какому предложению вернулся из Израиля в Россию?

На каком языке актер сделал предложение Саше Савельевой? Почему пара 5 лет скрывала, что расписалась, и каким главным принципом руководствуется Сафонов в семейной жизни?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1" – актер Кирилл Сафонов.