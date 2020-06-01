Песков о переформатировании G7: требуется больше информации

Для того, чтобы оценить предложение Дональда Трампа переформатировать G7, требуется больше информации по повестке встречи, составу участников и возможному статусу России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин является сторонником диалога.

Также Песков напомнил о существовании других механизмах международного диалога, "весьма комфортных для всех участников и эффективных". В пример он привел Большую двадцатку, которая позволяет странам, лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы.

Ранее президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с июня на сентябрь 2020-го. Также он заявил, что планирует пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

В прошлом году Трамп также высказывался за то, чтобы Россия снова стала членом G8. Однако, по его словам, "Путин — гордый человек", и проситься в Большую восьмерку не будет. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развитие G20 показало, что G7 уже не играет прежней роли.