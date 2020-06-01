Названы причины повременить с очередным обновлением Windows 10

27 мая для всех стало доступно крупное обновление Windows 10 - его теперь можно скачать через сервис Windows Update. Однако, отмечает издание SlashGear, есть немало аргументов в пользу того, чтобы не торопиться с установкой May 2020 Update, также известного как Windows 10 2004.

Сообщений о пропаже пользовательских данных, как с одним из предыдущих крупных апдейтов, пока не было. Тем не менее, у некоторых пользователей из-за особенностей конфигурации их компьютеров или используемого стороннего ПО могут возникать проблемы. Ведь несмотря на длившееся несколько месяцев тестирование апдейта "инсайдерами", протестировать его на совместимость со всеми существующими вариантами конфигураций компьютеров и ПО невозможно.

В этот раз Microsoft, впрочем, приложила максимум усилий, чтобы предупредить клиентов. Во-первых, о возможных проблемах сообщается на специальной странице официального сайта. Среди упомянутых потенциальных проблем - сбои в передаче аудио по Bluetooth на системах с аудиочипами Realtek и несовместимость с некоторыми старыми видеокартами Nvidia.

Windows 10 предупреждает, что c этим компьютером обновление 2004 пока не совместимо

Во-вторых, владельцев несовместимых конфигураций предупреждают о том, что для работы на их компьютерах очередная версия Windows 10 пока не готова (пример окна-предупреждения см. выше). Это позволит избежать случавшихся в прошлом ситуаций, когда такие пользователи, не получив обновления через Windows Update, находили способы поставить его в обход сервиса вручную и получали в итоге серьезные проблемы с компьютером.