Дональд Трамп намерен расширить число участников G7 для противостояния Китаю

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить Австралию, Индию, Южную Корею и Россию присоединиться к предстоящей встрече "Группы семи" (G7), что привело к появлению слухов о том, что он пытается сформировать блок для противостояния Китаю, передает South China Morning Post.

Трамп не сказал, хочет ли он, чтобы G7 стала G11 навсегда, но сообщил, что хочет пригласить четверку принять участие в саммите, и сказал, что считает группу "очень устаревшей".

Пресс-секретарь Белого дома Алисса Фарах заявила, что Трамп хочет, чтобы на саммите обсуждались вопросы Китая, и это заявление следует за обострением напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином по таким вопросам, как борьба с пандемией коронавирусом и отношений Пекина с Гонконгом.

Южная Корея и Австралия являются давними союзниками США, и последняя страна поддержала призывы провести независимое расследование источника появления пандемии коронавируса, а также выразила обеспокоенность по поводу планируемого к принятию законопроекта о национальной безопасности Гонконга.

Индия, которая находится в центре стратегии Вашингтона по Индо-Тихоокеанскому региону, также имеет ряд разногласий с Китаем, включая их нынешнее противостояние на границе в Ладакхе.

Тем не менее Россия строит экономическое и стратегическое партнерство с Пекином, и ее исключили из группы восьми в 2014 году, обвинив в аннексии Крыма.

Однако Трамп несколько раз предлагал, чтобы страну пригласили обратно из-за ее глобального стратегического значения.

Ни Фэн, директор Института американских исследований Китайской академии социальных наук, сказал, что Трамп пытается мобилизовать поддержку со стороны союзников США в сдерживании Китая.

"Намерение простое — изолировать Китай, — сказал Ни. — Это только начало, и последуют дополнительные меры сдерживания".

В течение последнего десятилетия Китай стремился усилить свое влияние в многосторонних институтах и ​​платформах, что в сочетании с растущей экономической мощью вызвало все большую обеспокоенность в Вашингтоне.

Например, Трамп процитировал растущее влияние Пекина во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), когда он объявил, что США прекратят свои отношения с организацией.

Идея расширения G7, членами которой являются США, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Япония и Канада, может стать последней попыткой Вашингтона создать международную коалицию без Китая.