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Коронавирус 1 час назад

1 июня 202016:06 Лариса Худикова

Международный туризм: страны Средиземноморья открываются, но не для нас

Global Look Press

Ряд стран, на курорты которых любят ездить отдыхать граждане России, начинают приоткрывать свои границы, хоть и с большим количеством ограничений и требований из-за сохраняющейся угрозы коронавируса.

Некоторые даже готовы взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, если они вдруг во время отдыха заболеют ковидом. Об этом, например, ранее заявили власти Кипра.

Туристов также уже готовы принимать Италия и Греция. В Испании ситуация пока неоднозначная. По последним данным, там могут продлить режим ЧС еще на 2 недели.


Однако открытие границ ряда стран для зарубежных туристов не значит, что они в июне станут открыты и для россиян.

Как ранее заявили в нашей туротрасли, если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, то перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что международное сообщение в случае положительной динамики с распространением коронавируса может быть восстановлено с июля по сентябрь.

Власти России также советуют в этом сезоне на отдых за рубеж не торопиться – до сих пор не вывезены с курортов застрявшие там ранее из-за коронавируса наши сограждане.

Кроме того, ситуация в нашей стране многими странами расценивается как не слишком хорошая, поэтому пока туристов из России с 15 июня готова принимать только Италия.

Такое заявление сделал посол Италии в России Паскуале Терраччано, выразив надежду, что к этому времени наша страна пойдет на открытие границы.

Дипломат также заверил, что Италия не будет усложнять процедуру выдачи виз, а обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса не потребуются, передает ТАСС.

Однако, сказал Терраччано, контроль и меры предосторожности по прибытию в Италию, конечно, будут.

А вот Кипр проанализировал эпидемиологические данные и пока готов принимать у себя туристов лишь из 19 стран, в число которых Россия не входит.

Причем, страны эти поделили на две группы, а требования к туристам — на две стадии: с 9 по 19 июня и с 20 июня. Причем, требований к приезжающим на Кипр с целью избежать завоза и распространения коронавируса достаточно много.

В группу стран высокого риска Кипр включил Великобританию, США, Швецию, Россию, Украину, Грузию, Казахстан и Белоруссию.

Однако кипрские власти обещают корректировать списки по мере изменения эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

По предварительным прогнозам, российских туристов Кипр сможет начать принимать в июле, а по информации из дипломатических источников, открытие регулярных рейсов на этот остров возможно к августу, сообщается на сайте АТОР.

С 15 июня границы для туристов (прежде всего, из стран ЕС) открывает и Греция. Причем, на первом этапе будут разрешены международные рейсы только в два аэропорта: в Афины и в Салоники.

Однако россияне (как и туристы из Великобритании, Италии, Франции и США) пока туда отправиться на отдых не смогут. В Греции надеются, что ситуация изменится к июлю.

Пока не слишком понятно, когда распахнет свои границы для туристов из-за рубежа Турция.

Ранее в эксклюзивном интервью изданию "Вестник АТОР" президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Багликая признал, что пока наши страны продолжают бороться с коронавирусом, спрогнозировать сроки возобновления туризма, перезапуска международного авиасообщения и открытия отелей крайне сложно.

По его словам, это зависит от того, как скоро ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль и начнется возвращение к нормальной жизни.

Однако если Турция начнет принимать российских гостей хотя бы в июле или августе, это, по словам Багликая, "был бы хороший сценарий".

В июне также готовы открыть свои границы для туристов Хорватия и Черногория, но, опять же: только для стран с благополучной эпидемиологической обстановкой (в основном это страны ЕС). России в этом списке пока тоже нет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании членов Совбеза обратился к вопросу о том, что во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

"Понятно", отметил Путин, что в первую очередь это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли.

Однако, обратил внимание президент России, в некоторых государствах, где уже успели заявить об улучшении ситуации и сняли определенные ограничения, снова возвращаются к мерам по борьбе с коронавирусом.

В этой связи глава российского государства заявил о необходимости вместе со специалистами – медиками и санитарными врачами – понять, "как выстраивать работу по этому направлению".

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