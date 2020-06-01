Мишустин: распространение коронавируса в России дает основания для осторожного оптимизма

Статистика распространения коронавируса в России дает основания для осторожного оптимизма. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Ситуация в стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад, добавил премьер. Уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процента.

Кроме того, Мишустин еще раз напомнил о проблеме средств индивидуальной защиты на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие СИЗ должны быть доступны. По словам главы кабинета министров, в первые недели пандемии в России были проблемы с их доступностью, как и во многих других странах, так как нигде в мире они не производились в достаточном количестве.

По последним данным оперштаба, всего в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции, скончались 4 855 пациента.