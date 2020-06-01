Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA). Его признали лучшим в номинации "Самое трэшовое видео", сообщается на официальном сайте конкурса.

Успехом поделились в Instagram и сами музыканты. Ранее на их странице в соцсети был опубликован список наград, которые группа завоевала на разных международных конкурсах.

Примечательно, что еще одну награду BMVA – за лучшую кинематографию – присудили тоже российскому исполнителю "Синекдоха Монток".

Группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате без голосования и победителей. Сам конкурс перенесли на 2021 год. Участникам придется подготовить новые песни к тому моменту.