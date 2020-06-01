Спецрейс доставил воронежцев из охваченного коронавирусом Нью-Йорка

Спецрейс доставил 140 россиян из охваченного коронавирусом Нью-Йорка. Борт накануне приземлился в Ростове-на-Дону. Среди эвакуированных — двое жителей Воронежской области. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на пресс-центр областного правительства.

Все пассажиры отправятся родные города на обязательную самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора они проведут дома 14 дней.

Напомним, во время пандемии в США штат Нью-Йорк пострадал больше всего. По информации на 31 мая, там погибли более 23 тысяч человек.



В пресс-центре регионального правительства отметили, что после закрытия международного сообщения вывоз застрявших за границей воронежцев – частая практика. Около недели назад спецрейс из Еревана доставил в столицу Черноземья 18 человек. Большая часть из них разъехалась по местам проживания, однако 21 пассажир был помещен в обсерватор "Немецкая слобода". Одна беременная пассажирка была отправилась в роддом.