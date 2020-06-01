Из-за ремонта на двух федеральных трассах в Калужской области введены ограничения

С 1 июня на двух федеральных трассах в Калужской области введено ограничение движения транспорта. Такая мера связана с ремонтом полотна и будет действовать до августа, передает ГТРК "Калуга".

В Медынском районе начались работы на автомобильной дороге А-130. Она проходит от Москвы через Малоярославец, Рославль и до границы с Республикой Беларусь. Также рабочие приступили к обновлению трассы Р-92 Калуга — Орел.

Отметим, что на данных участках установлены предельно допустимые габариты для транспортных средств — 3,5 метра по ширине.