Педиатр рассказал, можно ли во время пандемии COVID-19 прививать детей

Коронавирус "благосклонен" к детям: они легче всех его переносят. Конечно, и у детей коронавирус может вызвать ряд заболеваний, но до тяжелой формы COVID-19 доходит редко. Подробнее о том, как быть, если вирус подхватил ребенок, в эфире канала "Россия 1" рассказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), педиатр, советник директора НМИЦ здоровья детей, профессор Владимир Таточенко.

По его словам, сейчас в НМИЦ здоровья детей лечатся 160 пациентов с коронавирусом. Примерно у 75 процентов заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме и больших проблем для лечения не представляет. У 25 процентов болезнь протекает в тяжелой форме. Большинство из этих пациентов – дети с сопутствующими заболеваниями.

На фоне эпидемии коронавируса у родителей возникает вопрос: можно ли сейчас прививать детей от других болезней?

"Вообще, прививки можно делать в инкубационном периоде любого заболевания, – отметил Таточенко. – Проблема другая. Придет много детей на прививки и друг друга заразят коронавирусом. Помеха чисто эпидемиологическая. В смысле клиническом никакой сложности нет привить ребенка".

Однако, по словам педиатра, в регионах с низкой заболеваемостью можно продолжать делать прививки.

Несмотря на то, что дети переносят COVID-19 легче взрослых, им также нужно соблюдать правила защиты от инфекции. Здесь рекомендации такие же, как и для взрослых: носить маски и перчатки, мыть руки, не дотрагиваться немытыми руками до лица.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как приучить детей разного возраста надевать защитную маску.