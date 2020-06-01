Медведица растерзала российского туриста в Казахстане

Попытка помочь своей собаке обернулась гибелью для 40-летнего россиянина, приехавшего в родное село в Казахстане. Мужчина сунулся в лес, где его тут же растерзала медведица, сообщили в пресс-службе управления МВД по Алма-Атинской области.

Погибший приехал в Лепсинск навестить родственников, а 28 мая он вместе с тремя знакомыми отправился на лошадях на рыбалку. Возвращались мужчины ранним утром 30 мая, когда собака взяла след и бросилась за каким-то зверем в погоню. Гость направился за ней, предположив, что она преследует барсука. Когда в лесу раздались визги, он бросился в чащу, чтобы спасти питомца, однако не прошло и минуты, как приятели услышали уже его крик. Через пару мгновений из зарослей появилась большая медведица, которая обратила лошадей в бегство.

Спустя некоторое время приятели вернулись на место, но помочь товарищу уже ничем не могли — тот был мертв. Его пес получил серьезные повреждения, но выжил.

Как выяснилось, собака преследовала медвежонка, а его мать встала на защиту и растерзала человека. Охотоведы решили не отстреливать зверя, поскольку нападение было самозащитой.