Погрузка в сети РЖД в мае сохранилась на уровне апреля

Погрузка в сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2020 года сократилась на 5,4% по сравнению с маем прошлого года до 100,5 миллиона тонн, сообщил пресс-центр железнодорожной госмонополии.

В апреле 2020 года погрузка снизилась на 5,9% до 100,8 миллиона тонн.

Погрузка за январь-май 2020 года снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снизилась погрузка каменного угля (-11% к январю-маю 2019 года), кокса (-1,9%), нефти и нефтепродуктов (-5,3%), черных металлов – 28,7 миллиона тонн (-10,9%), лома черных металлов – 5 миллионов тонн (-10%), цемента – (-8,8%), лесных грузов – (-5,9%).

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений (+1,9%), зерна – (+14,9%), строительных грузов – (+4,2%), руды цветной и серного сырья.

Погрузка в сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,278 миллиарда тонн.

"Российские железные дороги" стараются минимизировать дополнительные расходы компаний, деятельность которых приостановлена из-за пандемии коронавируса COVID-19. Перевозчик идет навстречу своим клиентам: продлен срок отмены различных сборов и штрафов. Введенный в начале апреля 2020 года особый режим продлится до тех пор, пока регионы не снимут ограничения из-за эпидемиологической ситуации.

"Все льготы, ранее установленные ОАО "РЖД" для грузоотправителей, будут продлены", — заверил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило.

РЖД отменяют штрафы за задержку вагонов и невыполнение плановых норм погрузки и выгрузки, плату за пользование вагонами и предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава, а также сборы за непредъявление грузов для перевозки и за внесение перевозчиком по инициативе грузоотправителя изменений в принятые заявки.

Но, освобождая клиентов от дополнительных расходов, РЖД все же просят своих партнеров с пониманием отнестись к текущей ситуации, в частности ставить невостребованные вагоны на путях необщего пользования, чтобы не допустить снижения пропускной способности железных дорог.

В АО "Российские железные дороги" подчеркнули, что даже в условиях форс-мажора удается обеспечивать бесперебойную доставку грузов. Отменяя санкции и вводя послабления для организаторов грузоперевозок, федеральный перевозчик может более эффективно регулировать грузопотоки и работать без сбоев, обеспечивая продовольственную безопасность страны. В компании был создан штаб по контролю над грузовыми перевозками в условиях пандемии коронавируса.

Компания внедряет технологические сервисы, помогающие оптимизировать расходы грузоотправителям, среди них есть особенно нуждающиеся в поддержке представители малого и среднего бизнеса.

Для всех клиентов РЖД действует электронная площадка "Грузовые перевозки". Она позволяет дистанционно заказывать и оплачивать доставку "от двери до двери". Другая услуга – "Ночной экспресс", опробованный на Свердловской железной дороге. Он позволяет грузоперевозки на короткие расстояния проводить в ночное время в составе регулярно курсирующих экспресс-поездов. Это также экономит расходы клиентов железной дороги.