Песков: Путин не в изоляции, он активно работает

Президент России Владимир Путин продолжает активно работать, хотя число очных контактов и было снижено для предотвращения опасности его инфицирования коронавирусом.

"Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", показанной по телеканалу "Россия 24".

Представитель Кремля также напомнил, что глава государства постоянно находится на телефонной связи с руководителями регионов и министерств.

"Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, — да, это действительно так. Это никоим образом не влияет на его рабочий график", — сообщил Песков, добавив, что в существующих условиях эти меры полностью оправданы.

По мнению пресс-секретаря президента, в среднесрочной перспективе всем людям еще придется соблюдать различные меры предосторожности из-за коронавируса. В качестве примера он привел свою новую привычку — не здороваться с людьми за руку.

Говоря о конце введенных ограничительных мер, Песков отметил, что "каждый из нас просто будет счастлив почувствовать, что этих режимов больше нет", однако пока нужно набраться терпения и подождать.