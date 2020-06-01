Лондонский "Арсенал" предложил Обамеянгу новый контракт

Лондонский "Арсенал" намерен удержать у себя одного из лидеров команды Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонцу предложен новый контракт.

"Арсенал" предлагает 30-летнему Обамеянгу продлить соглашение до 2023 года. В случае подписания контракта Пьер-Эмерик получит 12 миллионов евро. Ранее футболист говорил о желании покинуть английский клуб. В переходе нападающего заинтересован мадридский "Реал".

В текущем сезоне Обамеянг провел 32 матча, в которых забил 20 мячей. Действующий договор габонца с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года.