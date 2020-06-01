Останки жертвы "черных риелторов" найдены в лесу Вологодской области

Следователи нашли тело вологжанина, ставшего жертвой убийц, пытающихся завладеть его жильем. В ходе расследования преступления были арестованы четыре человека.

Поиски одинокого 64-летнего мужчины начались еще в январе, когда он перестал ходить на церковные службы, и родственники не смогли с ним связаться.

Полицейские совместно с сотрудниками СКР обнаружили, что вместе с пожилым мужчиной исчез и его паспорт, с помощью которого вскоре в соседнем регионе была произведена попытка зарегистрировать право собственности на недвижимость.

Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями задержали и арестовали самозванца, а затем и трех его подельников.

В одно производство были объединены три уголовных дела по статьям о мошеннических действиях с недвижимостью и с денежными средствами, а также о краже.

Однако пропавшего мужчину не могли найти несколько месяцев. Особое внимание криминалисты уделили даче одного из задержанных, однако на ней и прилегающей к ней территории не было найдено ничего подозрительного.

Территория поиска была расширена, и вскоре следователи нашли в лесополосе закопанное тело жертвы. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство" и выясняется преступная роль каждого из задержанных.