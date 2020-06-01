Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 36,9 миллиарда руб. (-46% в годовом выражении) до 20 миллиардов куб. м, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Среднесуточный транзит составил 132 миллиона куб. м, в том числе в марте — 150-155 миллионов куб. м в сутки.

При сохранении такого помесячного объема годовой объем транзита может составить 52-55 миллиардов куб. м, что станет минимальным показателем за всю историю ГТС Украины.

Но хорошая новость для Украины состоит в том, что "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России в 2020 году — 65 миллиардов куб. м.

Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и намерен обеспечивать бесперебойные поставки газа в европейские страны.

Транзит газа через ГТС Украины увеличился в 2019 году на 2 миллиарда 806,7 миллиона куб. м (+3,2% в годовом выражении) до 89 миллиардов 585,9 миллиона куб. м. В том числе транзит газа в Европу составил 86,696 миллиарда куб. м (+3,4%), в Молдавию — 2 миллиарда 889,9 миллиона куб. м (-1,7%).