Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом

Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода. Очевидцы сняли на видео опасный момент.

С утра на Белгород обрушился крупный град, а затем налетел сильнейший ветер. Кровля одного из домов в поселке Северном не выдержала натиска и "отправилась в полет", как и множество веток и обломков.

"Уходим, уходим с балкона!" — призвал мужчина свою семью, наблюдавшую за разгулом стихии.

Ветер оказался такой силы, что повалил десятки деревьев и перевернул даже грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Некоторые жители наблюдали смерч вдоль дороги.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в регионе до конца недели.