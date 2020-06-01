Итальянский волейболист Иван Зайцев будет выступать за "Кузбасс"

Кемеровский волейбольный клуб "Кузбасс" подписал контракт с двукратным призером Олимпийских в составе сборной Италии Иваном Зайцевым. Соглашение с 31-летним диагональным рассчитано на один год.

Иван Зайцев — сын знаменитого советского волейболиста Вячеслава Зайцева. Иван родился и вырос в Италии, цвета которой он представляет на международном уровне. В составе итальянской сборной Иван выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2012 и серебряную на Играх 2016 года.

Инициатором приглашения диагонального "Модены" стал главный тренер "Кузбасса" Алексей Вербов. У Ивана Зайцева есть опыт выступлений в российском чемпионате. С 2014 по 2016 он был игроком московского "Динамо".