СК: поджечь исторические здания в Ленобласти мог пироман

Следственный комитет назвал несколько возможных причин пожаров, в результате которых огнем оказались уничтожены объекты культурного наследия в городе Новая Ладога в Ленобласти. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Напомним, в течение нескольких лет в этом населенном пункте регулярно горели исторические деревянные здания. СК провел расследование инцидентов и выяснил, что это были поджоги. В результате на сегодняшний момент у следкома — три основные рабочие версии. Поджечь дома могли хулиганы, заинтересованные в земельном участке люди либо пироманы — психически неадекватные граждане.

Сейчас все материалы дела поступили к специалистам. В производстве находится шесть уголовных дел. Виновные пока не установлены. Персональные обвинения — в халатности — предъявлены бывшему и нынешнему главам Новоладожского городского поселения. Расследование продолжается.