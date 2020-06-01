Как до кризиса: цена нефти устремилась к $40 за баррель

Рост транспортной и производственной активности в Китае, второй экономики после США, смягчение карантина в Европе резко увеличили цену нефти в понедельник. Поддерживает цены и соглашение ОПЕК+. Быстрое подорожание нефти сдерживается растущими политическими и экономическими ограничениями между США и КНР.

Новый ориентир для рынка - $40 за баррель Brent, достижение которого обеспечит и докризисный уровень курса рубля. Разница в цене между российским экспортным сортом Urals и Brent в последние дни исчезла, и временами российская нефть торгуется дороже.

Нефть европейского эталона Brent в Лондоне 1 июня подорожала на 0,74% до $38,12 за баррель согласно биржевым данным к 15:00 мск. Цена американского эталона West Texas Intermediate (WTI) стабилизировалась на уровне $35,38 за бочку на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Утром 1 июня нефть торговалась по ценам пятницы: Brent — по $37,83, WTI — по $35,5 за баррель, по данным к 10:00 мск. Цены ускорили рост после публикации статистики по Китаю и новых сообщений о сокращении добычи.

В предыдущий понедельник торги завершились на уровне $36,12 за баррель Brent и $33,7 за бочку WTI.

ОПЕК и Россия выходят на компромиссное решение о сроках и объемах сокращения добычи нефти. Партнеры соглашения обсуждают продление сокращения добычи на один-два месяца для дальнейшей стабилизации рынка, сообщили в понедельник, 1 июня, Reuters два источника в ОПЕК+.

В понедельник, 1 июня, опубликованы и данные Caixin/Markit по Китаю: в мае неожиданно выросла деловая активность в производственном секторе КНР благодаря смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая повысился с апрельского уровня 49,4 до 50,7 пункта. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост индекса лишь до 49,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Объем производства в прошлом месяце вырос максимальными темпами с января 2011 года. Между тем, спрос остался сдержанным, и новые заказы сократились в мае.