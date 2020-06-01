Россияне подали 120 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых в рамках программы господдержки, которая запущена в апреле по поручению президента Владимира Путина. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок).

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает увеличение доступности жилья и улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей в год.

Программы льготной ипотеки отработаны в кризисные 2015-2016 годы. Банку "Дом.РФ" удалось снизить ставку до 6,1%. Никогда еще ставки не были такими низкими, отметил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.

Заявки на лимиты по программе подали 57 банков на 1,052 триллиона руб. и одна некредитная организация на 200 миллионов руб. До 30 июня лимиты распределят пропорционально поданным заявкам.

Получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов руб., для других регионов — 3 миллиона руб. при первоначальном взносе от 20%.

По данным Банка России, в апреле выдано 90,5 тысячи ипотечных кредитов на 203,4 миллиарда руб.

Между тем годовой объем ипотечного кредитования сократился в апреле на 17% в количественном и 15% в денежном выражении. Средний срок одобрения и выдачи ипотечных кредитов увеличился до двух месяцев. По оценкам "Дом.РФ", рынок жилья начнет расти с августа, заключил Мутко.