Президент: надо закрепить в Конституции положение о заботе о подрастающем поколении

В Конституции необходимо закрепить положение, определяющее заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По словам главы государства, неслучайно при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений россиян.

Путин выразил благодарность всем тем, кто "воспитывает и оберегает молодые поколения" — мамам и папам, бабушкам и дедушкам, учителям, врачам и социальным работникам. По его мнению, именно они создают условиях для того, чтобы раскрылся талант, заложенный в каждом ребенке. Также Путин обратился к юным гражданам, подчеркнув, что именно от них зависит, как воспользоваться этими возможностями.