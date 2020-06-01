У звезд балета Анны Тихомировой и Артема Овчаренко родился сын

Артисты Большого театра Анна Тихомирова и Артем Овчаренко сообщили о радостном событии — у семейной пары пополнение. В День защиты детей у четы родился второй ребенок.

О случившемся Анна Тихомирова сообщила на своей странице в Instagram. Артистка отметила, что их "сыночек и богатырь" появился на свет ранним утром, в 04:25. Вес мальчика составил 3,8 килограмма, а рост — 54 сантиметра.

Анна Тихомирова рассказала, что у нее были естественные лотосовые роды, без анестезии. Тонкость этой процедуры заключается в том, что пуповину не перерезают, а плацента остается с новорожденным до тех пор, пока не отойдет самостоятельно. Длится это около 1-10 дней.

Артем Овчаренко, в свою очередь, поблагодарил супругу за рождение сына. Артист назвал мальчика "летним, солнечным человеком".

Семейная пара сыграла свадьбу летом 2016 года. В 2017-ом у них появилась дочь Арианна.