Компании люксовых брендов в США получили "двойной удар" от коронавируса и беспорядков

На прошлой неделе на улицах американского города Миннеаполис начались акции протеста после убийства Джорджа Флойда полицейским, который в конечном итоге был обвинен в убийстве.

Беспорядки быстро распространились на такие города, как Атланта, Сиэтл, Чикаго и Нью-Йорк, и стали жестокими: мятежники в таких городах, как Лос-Анджелес и Портленд, громили роскошные магазины, портя их фасады и в некоторых случаях грабя их, передает South China Morning Post.

В Лос-Анджелесе магазины таких роскошных брендов, как Hermes, Fendi, Dolce & Gabbana и Tiffany, были переполнены сообщениями, такими как "Жизнь в аду" и "Ешь богатых".

К 30 мая большинство магазинов роскошных брендов были заколочены, чтобы протестующие не грабили и не наносили оскорбительные надписи.

Магазин Louis Vuitton в Портленде, штат Орегон, был разгромлен, и, как сообщается, участники беспорядков похитили предметы роскоши на сумму $85 тысяч.

Американские дизайнеры переместились в социальные сети, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу, и два очень выдающихся из них продемонстрировали разные взгляды.

Нью-йоркский дизайнер Марк Джейкобс, подтвердивший в "Твиттере", что один из его магазинов был "разрушен", высоко оценил действия протестующих, сказав в длинном посте: "Никогда не позволяйте им убедить вас в том, что битое стекло или собственность — это насилие [ ...] Собственность может быть заменена, человеческая жизнь не может".

Тем временем основатель лейбла Off-White и дизайнер мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Аблох, афроамериканец, осудили мародерство в комментарии в Twitter.

Мародерство не только повлияло на модные бутики. Как впервые сообщила The Art Newspaper, скульптура A Kaws и другие произведения искусства были разграблены в 5Art Gallery в Лос-Анджелесе.

В записи в Instagram-аккаунте галереи на кадрах изображен черный демонстрант в маске, который схватил предмет искусства, выбежал из галереи и оставил граффити снаружи на стене галереи с надписью против "белого искусства".

Протестующие, которые разграбливают магазины во времена беспорядков, не являются чем-то новым, но этот удар по тщательно охраняемому имиджу модных брендов не мог произойти в более неподходящее время для индустрии моды, которая сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Согласно недавнему отчету консалтинговой компании Bain & Company в этом году в индустрии роскоши будет наблюдаться падение продаж до 35%.

Можно только догадываться, повлияет ли распространение настроений против богатства в США на продажи предметов роскоши в долгосрочной перспективе, но это может сделать людей более консервативными в своих привычках расходов из-за страха перед последствиями.