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1 июня 202015:26

ЦБ Саудовской Аравии предоставил $13,3 миллиарда банковскому сектору страны

EPA

Центральный банк Саудовской Аравии заявил, что предоставил 50 миллиардов риялов ($13,3 миллиарда) для поддержки ликвидности в банковском секторе, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter регулятора, передает Reuters.

Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) заявило, что меры стимулирования были введены, чтобы помочь банкам поддерживать и финансировать частный сектор, поскольку экономика страдает от низких цен на нефть и ограничительных мер по сдерживанию пандемии коронавируса.

В SAMA сообщили, что банковский сектор "по-прежнему регистрирует хорошие показатели эффективности, повышая его способность противостоять вызовам и кризисам".

Кредитование частного сектора увеличилось в апреле на 12,2% в годовом исчислении и на 0,9% в месячном исчислении, показали данные SAMA, опубликованные поздно вечером 31 мая.

Как сообщалось, валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко сократились второй месяц подряд.

Чистые иностранные активы Денежно-кредитного управления Саудовской Аравии в апреле сократились до $443,75 миллиарда по сравнению с $464,64 миллиарда месяцем ранее, свидетельствуют данные регулятора.

В марте чистые иностранные активы SAMA сократились почти на $27 миллиардов, максимальными темпами за последние 20 лет.

Саудовская Аравия в период с марта по апрель перевела $40 миллиардов из своих резервов в суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) для инвестиций за рубежом.

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