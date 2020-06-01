Умер бывший генпродюсер "Поля чудес"

В Москве скончался бывший генеральный продюсер программы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер. Ему было 69 лет.

Информацию о смерти продюсера подтвердил РИА Новости ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович. По его словам, Гольдфедер умер в Боткинской больнице вечером 31 мая.

Ведущий добавил, что Гольдфедер долгое время лежал в госпитале из-за проблем с сердцем. Кроме того, у продюсера диагностировали лейкоз, а недавно выявили еще и коронавирусную инфекцию.

Анатолий Гольдфедер родился в Москве 28 апреля 1951 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского по факультету "Режиссура". В программе "Поле чудес" он работал с 1998 года.