Кровная месть: в Ингушетии расстреляли водителя легковушки. Видео

На федеральной трассе "Кавказ" среди белого дня двумя очередями застрелили водителя легкового автомобиля — киллер сначала изрешетил пулями машину, а затем подошел к водителю и практически в упор сделал контрольный залп.

От полученных ран пострадавший скончался на месте.

После расправы преступники скрылись на затонированной машине. Инцидент произошел неподалеку от села Яндаре в понедельник, около 11 утра, жертвой стал местный житель.

Агенство "Интерфакс" сообщило, ссылаясь на свои источники, что причиной преступления могла стать кровная месть: в 2014 году в ходе конфликта двух семей произошла стрельба, в результате которой умер один человек. Виновного нашли и осудили. Водитель, убитый на дороге, оказался братом мужчины, отбывающего наказание за стрельбу.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, включая руководство МВД по республике Ингушетия.

О задержании подозреваемых не сообщалось.