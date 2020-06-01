Правительство поручило главам субъектов федерации подготовиться к возобновлению футбольного чемпионата

Главам субъектов федерации поручено провести подготовку к возобновлению матчей чемпионата страны по футболу. Соответствующее распоряжение подписано вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко.

Ранее Российский футбольный союз и Роспотребнадзор совместно разработали регламент тренировок. Было разрешено допустить зрителей на матчи российской премьер-лиги. Однако их количество не должно превышать 10% от вместимости арены.

Чемпионат России возобновится 21 июня. Предстоит доиграть восемь туров за месяц. Заключительный 30 тул запланирован на 22 июля. 25 июля пройдет финал Кубка России.