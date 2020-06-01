Алтайская краевая больница возобновляет работу после карантина

В Алтайской краевой клинической больнице скорой помощи снимается карантин. В мае там была выявлена вспышка COVID-19. Вирус был подтвержден у 89 медработников и 37 пациентов стационара.

Как подчеркнул министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов: "Перед открытием больницы для работы в обычном режиме, весь персонал пройдет тестирование. Все помещения подвергнутся итоговой дезинфекции".

Как напоминает ГТРК "Алтай", больницу скорой помощи пришлось закрыть в середине мая. Заразившихся пациентов частично перевели в стационары Барнаула и Новоалтайска. Больных с хроническими заболеваниями из хирургического и терапевтического отделений было решено лечить на месте. Для этого пришлось пригласить инфекциониста.

Как заверил глава минздрава, в ведомстве рассчитывают, что больница сможет возобновить работу к концу этой или началу следующей недели.

Вместе с тем, в регионе в первый день лета выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, смертельных случаев не зарегистрировано, выписано 14 пациентов. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 1915 человек.

Кроме того, в крае расширили масштабы тестирования на коронавирус. Это позволит понять, можно ли снимать в регионе режим ограничений. Как сообщил сегодня глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, на каждые 100 тысяч жителей края сейчас ежедневно проводится больше 170 тестов. Этим и объясняется прирост заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в крае последние 2 недели. Когда число заражений пойдёт на спад, в крае начнут поэтапно снимать ограничения.