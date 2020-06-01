Генштаб: активность НАТО у границ России растет

Российские вооруженные силы регистрируют рост активности войск НАТО у границ страны, даже несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, увеличилось количество учений, которые явно имеют антироссийский характер.

Так, маневры корабельной группы НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы – это провокация, считает военачальник. Альянс не появлялся в этом регионе со времен окончания холодной войны.

Помимо прочего, отечественные военные отмечают активизацию разведки Североатлантического альянса. Только в мае над Балтикой замечены 10 самолетов-шпионов, над Черным морем – 6.

Более того, американские патрульные самолеты P-8A Poseidon постоянно пытаются подлететь к российским военным объектам в Сирии. Воздушно-комическим силам РФ приходится поднимать в воздух истребители. Если в апреле зарегистрировано 7 подобных инцидентов, то в мае – уже 17.

Наблюдением за территорией России занимается американская радиолокационная станция Globus III в Норвегии. Как раз сейчас США проводят ее модернизацию, что расширит ее возможности в области разведки и противоракетной обороны.

Россия, в свою очередь, продолжает следовать курсу деэскалации ситуации в Европе. Крупных учений на границах с НАТО в 2020 году не будет. А масштабные командно-штабные маневры "Кавказ-2020" перенесут вглубь страны, отметил Сергей Рудской.